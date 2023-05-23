Ринат Билялетдинов: приоритетная задача «Химок» — вернуться в РПЛ за один сезон

Главный тренер молодёжной команды «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о вылете подмосковного клуба из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. По его словам, задача «Химок» — вернуться из Первой лиги в элитный дивизион за один сезон.
«Вылет «Химок» — факт свершившийся. Надо это переварить и строить перспективы. Этим будет заниматься руководство. Приоритетная задача клуба — вернуться в РПЛ за один сезон», — приводит слова Рината Билялетдинова «РБ Спорт».
Напомним, «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от «Пари НН» за два тура до конца сезона увеличилось до восьми очков, поэтому «Химки» потеряли математические шансы на сохранение прописки в РПЛ.
Ранее московское «Торпедо» также лишилось шансов на РПЛ после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3).
- 23 мая 2023
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