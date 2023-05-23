Романцев: стычка Соболева и Роши подошла бы дворовому футболу

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как относится к инциденту с участием нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).
«В воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тёртых в футболе людей, как я. И это печально.
К футболу, к самой игре эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы ещё сойти. Но в матче лидеров в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.
Кого бы я назвал в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим? Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых. Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий.
И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью. А уж безобразный жест по отношению к сопернику — просто из ряда вон выходящий случай!» — сказал Романцев в интервью «Спорт-экспрессу».
- 23 мая 2023
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