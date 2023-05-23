Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил Metaratings.

Дзюба из-за повреждения пропустил матчи 27-го и 28-го туров Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и воронежским «Факелом» (1:0) соответственно. В текущем сезоне чемпионата России нападающий провёл девять матчей, забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков за 28 матчей. В ближайшем туре железнодорожники на выезде сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.