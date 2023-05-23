«Ты — мой личный герой!» Жена Соболева заступилась за игрока «Спартака» на фоне критики

Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, заступилась за своего супруга на фоне критики, которую он получает из-за поведения в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Девушка заявила, что у Александра накануне игры с армейцами был перелом пальца и операция. Елена назвала форварда «Спартака» своим личным героем.

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенёс операцию, чтобы сыграть вчерашнюю игру. Ты — мой личный герой», — приводит слова Елены Соболевой RT со ссылкой на соцсети девушки.

Напомним, игра «Спартак» — ЦСКА проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.