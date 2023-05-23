«За первые минуты мандраж прошёл». Погостнов вспомнил первый матч за «Локо» в РПЛ

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о первом матче в основном составе в Российской Премьер-Лиге.

«Это было в Екатеринбурге, с «Уралом». Перед той игрой в пятницу я отыграл за молодёжку в Чертанове, весь матч. В субботу приехал на тренировку основы, и в тот же день у нас был вылет. И Стас Магкеев, который сейчас снова получил травму — кстати, хочу пожелать ему здоровья, это очень досадно, конечно — тогда был с микроповреждением. Из центральных защитников остался только я. Тогда мне стало понятно, что мне придётся проводить второй матч за три дня, но уже в основе.

Это такой момент… Каждый футболист всегда ждёт свой шанс, а когда он его получает, он должен правильно им воспользоваться. И такие внешние факторы, как мой, когда я уже сыграл 90 минут за молодёжку, не должны помешать. Тогда случился мой дебют. Это были незабываемые эмоции. На всю жизнь останутся. Момент, когда ты перешёл из молодёжного во взрослый футбол, играешь на большой арене… Всегда буду вспоминать.

Какие были мысли перед матчем? Ещё в самолёте ко мне подошёл тренер, Андрей Фёдоров, сказал, мол, ты будешь играть, потому что больше никого нет. За первые минуты мандраж прошёл. Потом начал думать, что это то, куда все стремятся. Ты должен выйти и показать то, что ты умеешь, чтобы закрепиться на этом месте и продолжать развиваться», — приводит слова Погостнова официальный сайт «Локомотива».