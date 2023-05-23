Сака подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Арсенала».
Срок контракта не раскрывается. Отмечается, что соглашение долгосрочное.
«Я просто по-настоящему счастлив. Было много разговоров, и прошло много времени, но сейчас я здесь. Я думаю, что это правильный клуб, правильное место для того, чтобы сделать следующий шаг. Это прекрасный клуб — посмотрите, где мы находимся.
Для меня это достижение моих личных амбиций, насколько сильно я заставляю себя и чего требую от себя в каждой игре, неделя за неделей. Меня окружают все нужные люди с точки зрения семьи, а когда я прихожу на тренировку – мои товарищи по команде, тренерский штаб.
Думаю, у меня есть всё, что мне нужно, чтобы стать лучшим игроком, каким я только могу быть, и именно поэтому я счастлив остаться здесь и быть здесь в будущем, потому что я действительно верю, что мы можем добиться больших успехов», — сказал Сака.
21-летний форвард, который принимал участие во всех матчах английской Премьер-лиги за последние два сезона, забил 14 голов во всех турнирах в сезоне-2022/2023, а также сделал 11 результативных передач. В общей сложности Сака провёл 178 матчей за «Арсенал».
Видео: Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:
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