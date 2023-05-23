Источник: Роша первым показал Соболеву непристойный жест, у «Спартака» есть доказательства
Поделиться
Защитник ЦСКА Виллиан Роша первым показал непристойный жест нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 28-го тура РПЛ, информирует телеграм-канал «Дай ударить».
По информации источника, у «Спартака» есть видеодоказательства, которые клуб предоставит в КДК. На видеозаписи чётко видно, что Роша первым демонстрирует непристойный жест в адрес Соболева, причём игрок ЦСКА делал это дважды.
Напомним, один из эпизодов в матче «Спартак» — ЦСКА привёл к удалению Соболева с поля — Александр показал неприличный жест футболисту ЦСКА Виллиану Роше. На ближайшем заседании КДК будет обсуждаться вопрос дополнительной дисквалификации форварда «Спартака». Московское дерби завершилось со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
16:50
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:09
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
14:42
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:13
-
14:10
-
14:06
-
13:50
-
13:47
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
13:20
-
13:15
Партнерский контент