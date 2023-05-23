Источник: Роша первым показал Соболеву непристойный жест, у «Спартака» есть доказательства

Защитник ЦСКА Виллиан Роша первым показал непристойный жест нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 28-го тура РПЛ, информирует телеграм-канал «Дай ударить».

По информации источника, у «Спартака» есть видеодоказательства, которые клуб предоставит в КДК. На видеозаписи чётко видно, что Роша первым демонстрирует непристойный жест в адрес Соболева, причём игрок ЦСКА делал это дважды.

Напомним, один из эпизодов в матче «Спартак» — ЦСКА привёл к удалению Соболева с поля — Александр показал неприличный жест футболисту ЦСКА Виллиану Роше. На ближайшем заседании КДК будет обсуждаться вопрос дополнительной дисквалификации форварда «Спартака». Московское дерби завершилось со счётом 2:1 в пользу красно-белых.