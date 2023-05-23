Талалаев — четвёртый тренер, работавший в двух вылетевших из РПЛ клубах по ходу сезона

Андрей Талалаев стал одним из четырёх тренеров в истории Российской Премьер-Лиги, которые успели поработать в течение одного сезона сразу в двух клубах, вылетевших из высшего дивизиона.

Нынешний сезон Андрей Талалаев начал главным тренером грозненского «Ахмата», откуда российский специалист был уволен в сентябре 2022 года. После этого Талаев возглавил московское «Торпедо», где задержался на шесть месяцев и откуда ушёл в марте этого года.

Сейчас 50-летний российский специалист возглавляет подмосковные «Химки», которые, как и «Торпедо», досрочно покинули Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, Талалаев стал только четвёртым тренером, который успел поработать сразу в двух вылетевших из РПЛ клубах в течение одного сезона.

Первым таким специалистом был Леонид Ткаченко, возглавлявший «Анжи» и «Сокол» в сезоне-2002. Вторым стал Павел Яковенко, который в сезоне-2007 руководил «Кубанью» и «Ростовом». Третий — Гаджи Гаджиев, трудившийся в самарских «Крыльях Советов» и «Анжи» в сезоне-2013/2014.