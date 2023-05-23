Юрий Гаврилов: Фёдор Черенков однозначно достоин фильма о себе. Главное — снять хорошо

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о съёмках художественного фильма про легендарного футболиста красно-белых Фёдора Черенкова. Накануне состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма о футболисте.

«Если фильм о Фёдоре Черенкове будет снят хорошо — это здорово. Но я пока не видел хороших фильмов в спорте. Фёдор однозначно достоин того, чтобы снять о нём фильм. Главное — снять хорошо.

О ком ещё из легенд можно было бы снять фильм? У нас много таких. Про Стрельцова снимали. Только спартаковцев очень много, а ещё есть динамовцы, армейцы», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в составе «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР, один раз чемпионом России и обладателем Кубка страны. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.