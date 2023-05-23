«Уникальная история». Сёмин высказался о старте съёмок фильма о Черенкове

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о старте съёмок фильма, который посвящён легендарному футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.

«Очень важно, что люди не забывают легенд. Спартаковцы — молодцы. У человека уникальная история. Мы надеемся, что фильм будет очень интересным», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте. В составе московского «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), один раз чемпионом России (1993) и обладателем Кубка страны (1993/1994). Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.