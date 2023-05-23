«Оренбург» активировал опцию выкупа Оганесяна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб начал процесс выкупа нападающего Степана Оганесяна у московского «Спартака».

«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились. Сейчас ведём переговоры по личному контракту футболиста. Ждём решения стороны игрока», — сказал Андреев «РБ Спорт».

Права на Оганесяна принадлежат «Спартаку». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Нынешний сезон футболист проводит в аренде в «Оренбурге».

В сезоне-2022/2023 Оганесян провёл за команду Марцела Лички 20 матчей (три — в стартовом составе), забил три гола и отдал одну голевую передачу. До перехода в «Оренбург» на правах аренды Оганесян выступал за «Спартак»-2.