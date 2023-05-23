Скопинцев: с Йокановичем «Динамо» обыграло «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Когда такое было?
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Российский защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил, как команда выступала под руководством бывшего главного тренера Славиши Йокановича.
«С Йокановичем у «Динамо» были позитивные моменты. С ним мы обыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а ещё «Зенит» в Кубке — это четыре гранда. Вспомнишь, при каком тренере мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было? С ним были хорошие отрезки — это факт. А потом случилось то, что случилось», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» расположилось на седьмой строчке, имея в активе 45 очков. От шестой строчки, на которой находится «Краснодар», команда отстаёт на одно очко.
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