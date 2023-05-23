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Олусегун: ничего не знаю об уходе из «Краснодара», меня всё здесь устраивает

Олусегун: ничего не знаю об уходе из «Краснодара», меня всё здесь устраивает
Олакунле Олусегун
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Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о своём будущем в стане «быков».

«Ничего не знаю об уходе из «Краснодара», меня всё здесь устраивает. Сейчас я полностью сфокусирован на команде и на том, чтобы помочь ей в оставшихся играх. Может, агент знает что-то больше», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 21-летний форвард Олакунле Олусегун провёл 29 матчей в составе «Краснодара», в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,7 млн.

Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» расположился на шестой строчке, имея в активе 46 очков. До пятого места, на котором находится «Ахмат», команда отстаёт на три очка.

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