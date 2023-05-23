Масалитин: если разбираться по-человечески, то КДК надо отменить красную карточку Роши

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об удалениях защитника красно-синих Виллиана Роши и нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ между этими командами. Встреча закончилась 2:1 в пользу «Спартака».

«Если есть возможность отменить красную карточку Роши, конечно, надо разбираться. Человек приехал в другую страну и не знает языка, знал бы — подбежал бы и объяснил. А так пришлось показать жестами. Если разбираться по-человечески, то КДК надо отменить красную карточку Роши.

По Соболеву говорить сложно. Взяли эмоции. Не знаю, как они будут разбираться. У него уже было удаление в Кубке за участие в потасовке — теперь удалили и здесь. Главное, что он подвёл и себя, и «Спартак». Думаю, если заслуживает, то накажут большим количеством матчей», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.