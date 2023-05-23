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Сайт для взрослых предложил «Интеру» долгосрочное спонсорское соглашение

Сайт для взрослых предложил «Интеру» долгосрочное спонсорское соглашение
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Видеоплатформа для взрослых предложила миланскому «Интеру» спонсорский контракт до 2029 года. Об этом сообщает Mirror.

Последние недели «нерадзурри» выступали без спонсора на игровых футболках после того, как клуб прекратил сотрудничество с криптовалютной фирмой Digitalbits. Сайт для взрослых предложил «Интеру» € 100 млн. Вице-президент платформы Майк Форд заявил о желании спонсировать «покоряющую Европу команду» и о намерении осваивать новые горизонты, упомянув, что футболисты «заталкивают мячи в ограниченные пространства».

После победы в двухматчевом противостоянии с «Миланом» «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится за главный европейский клубный трофей с «Манчестер Сити». Игра пройдёт 10 июня.

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