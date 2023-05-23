Сайт для взрослых предложил «Интеру» долгосрочное спонсорское соглашение

Видеоплатформа для взрослых предложила миланскому «Интеру» спонсорский контракт до 2029 года. Об этом сообщает Mirror.

Последние недели «нерадзурри» выступали без спонсора на игровых футболках после того, как клуб прекратил сотрудничество с криптовалютной фирмой Digitalbits. Сайт для взрослых предложил «Интеру» € 100 млн. Вице-президент платформы Майк Форд заявил о желании спонсировать «покоряющую Европу команду» и о намерении осваивать новые горизонты, упомянув, что футболисты «заталкивают мячи в ограниченные пространства».

После победы в двухматчевом противостоянии с «Миланом» «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится за главный европейский клубный трофей с «Манчестер Сити». Игра пройдёт 10 июня.