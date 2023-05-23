Агент Гюрлюка назвал фейком информацию о подписании контракта с «Зенитом»

Футбольный агент Юсуф Коджакая, представляющий интересы нападающего турецкого «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка, опроверг информацию, что его клиент подписал контракт с петербургским «Зенитом».

«Эмирджан подписал соглашение с «Зенитом»? Это фейк», — приводит слова агента футболиста Sport24.

Ранее издание Hurriyet сообщило, что Гюрлюк присоединится к российской команде ближайшим летом и начнёт выступления за «Зенит» со следующего сезона.

В нынешнем сезоне Первой лиги Турции Гюрлюк провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 350 тыс.

Напомним, «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей.