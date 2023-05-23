Агент Гюрлюка назвал фейком информацию о подписании контракта с «Зенитом»
Поделиться
Футбольный агент Юсуф Коджакая, представляющий интересы нападающего турецкого «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка, опроверг информацию, что его клиент подписал контракт с петербургским «Зенитом».
«Эмирджан подписал соглашение с «Зенитом»? Это фейк», — приводит слова агента футболиста Sport24.
Ранее издание Hurriyet сообщило, что Гюрлюк присоединится к российской команде ближайшим летом и начнёт выступления за «Зенит» со следующего сезона.
В нынешнем сезоне Первой лиги Турции Гюрлюк провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 350 тыс.
Напомним, «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:05
-
17:51
-
17:50
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:10
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:09
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
14:42
Партнерский контент