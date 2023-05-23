Нигматуллин: Лантратов стал лидером «Локомотива», рад, что появился такой надёжный вратарь

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о вратаре железнодорожников Илье Лантратове.

«Лантратов хорошо себя зарекомендовал, играя в «Химках». Говоря о «Локомотиве», непросто играть в московском ведущем клубе. Пусть сейчас и не лучшие времена «Локомотива», но он пришёлся ко двору, стал лидером команды, и статистика говорит за него. Соглашусь, что Лантратов является одним из лучших вратарей сезона в РПЛ. Рад, что у «Локомотива» появился надёжный голкипер», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Илья Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» в минувшее зимнее трансферное окно. После перехода он принял участие в 11 матчах команды в Российской Премьер-Лиге и двух матчах Фонбет Кубка России.