«Пари НН» организует бесплатный выезд для болельщиков на матч со «Спартаком»
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«Пари Нижний Новгород» бесплатно организует для фанатов поездку в Москву на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Нижегородский клуб выделит болельщикам брендированные автобусы и билеты на матч. Первыми подать заявку на поездку смогут владельцы сезонных абонементов.
Матч «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 28 мая. Игра начнётся в 14:00 мск. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка и отставая от идущего вторым ЦСКА на один балл. «Пари НН» находится на 14-м месте с 26 очками.
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