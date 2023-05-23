«Пари НН» организует бесплатный выезд для болельщиков на матч со «Спартаком»

«Пари Нижний Новгород» бесплатно организует для фанатов поездку в Москву на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Нижегородский клуб выделит болельщикам брендированные автобусы и билеты на матч. Первыми подать заявку на поездку смогут владельцы сезонных абонементов.

Матч «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 28 мая. Игра начнётся в 14:00 мск. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка и отставая от идущего вторым ЦСКА на один балл. «Пари НН» находится на 14-м месте с 26 очками.