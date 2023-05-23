Кирилл Брейдо: два дня понадобилось, чтобы найти моменты, где Роша поправляет шорты

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал развитие истории с провокациями защитника команды Виллиана Роши и нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ между красно-синими и красно-белыми (1:2).
«Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьёзно?
У ЦСКА ТВ, кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке ещё до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны. Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентированно неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного.
Мы надеемся, что справедливость восторжествует и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
- 23 мая 2023
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