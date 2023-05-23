Кечинов: Промесу по силам догнать Малкома в гонке бомбардиров РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о московском дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (2:1), а также выразил мнение, что нападающий Квинси Промес сможет составить конкуренцию форварду «Зенита» Малкому в гонке бомбардиров.

«На поле были жаркие баталии, много единоборств. Матч получился динамичным. Всё это соответствовало вывеске дерби. В целом игра была равная, например, по владению мячом. Им владела то одна, то другая команда с переменным успехом. По голевым моментам тоже было равенство. По удалениям и отменённым голам тоже. Всё решил пенальти. Но сейчас много матчей, когда при равной игре всё решает один момент. Значит, «Спартак» больше наиграл на победу.

Промесу осталось три гола до Малкома, реально ли его догнать? Очень даже реально. Промес — лидер команды. Видно, что при подходах к воротам соперника партнёры его ищут. Даже несмотря на то, что сейчас он не в лучшем состоянии. Но он всегда оказывается в нужном месте, забивает. Ему по силам догнать Малкома. Впереди «Пари НН» и «Крылья Советов». Промес может забить по два мяча этим командам», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Малком забил 23 гола и отдал семь результативных передач в 27 матчах текущего сезона РПЛ, на счету Промеса 20 мячей и семь голевых передач в 25 встречах.