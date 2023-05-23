Спортдиректор «Балтики»: прозвучит как бравада, но были уверены, что будем бороться за РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Может, прозвучит как бравада, но мы были уверены, что будем бороться за выход в РПЛ. В последние сезоны были не так далеки от этого. А сейчас, можно сказать, на карту было поставлено всё.

Да, у нас не самый дорогой состав, где-то восьмая-девятая зарплатная ведомость в лиге. Но мы не делали упор на это. Как и не делали упор на громкие фамилии при комплектовании. Нам нужны были футболисты, которые подходят под игру Сергея Николаевича (Игнашевича. — Прим. «Чемпионата»). Под ментальные и профессиональные требования. И вместе собрали такую команду», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.