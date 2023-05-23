Спортдиректор «Балтики»: прозвучит как бравада, но были уверены, что будем бороться за РПЛ
Поделиться
Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу.
«Может, прозвучит как бравада, но мы были уверены, что будем бороться за выход в РПЛ. В последние сезоны были не так далеки от этого. А сейчас, можно сказать, на карту было поставлено всё.
Да, у нас не самый дорогой состав, где-то восьмая-девятая зарплатная ведомость в лиге. Но мы не делали упор на это. Как и не делали упор на громкие фамилии при комплектовании. Нам нужны были футболисты, которые подходят под игру Сергея Николаевича (Игнашевича. — Прим. «Чемпионата»). Под ментальные и профессиональные требования. И вместе собрали такую команду», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2023
-
19:56
-
19:50
-
19:41
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:18
-
19:10
-
19:10
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:05
-
17:51
-
17:50
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:10
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:26
Партнерский контент