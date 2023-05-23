Агент Роши — об обвинениях защитника: они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо

Агент бразильского защитника московского ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито отреагировал на обвинения игрока в том, что он первым показал неприличный жест в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ (1:2).
«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», — приводит слова Тито «Спорт-экспресс».
Напомним, матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» закончился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
После 28-го тура РПЛ ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 54 очка. «Спартак» находится на третьей строчке, отставая от красно-синих на одно очко.
- 23 мая 2023
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