Агент Роши — об обвинениях защитника: они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо

Агент бразильского защитника московского ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито отреагировал на обвинения игрока в том, что он первым показал неприличный жест в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», — приводит слова Тито «Спорт-экспресс».

Напомним, матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» закончился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

После 28-го тура РПЛ ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 54 очка. «Спартак» находится на третьей строчке, отставая от красно-синих на одно очко.