Бывший вратарь ЦСКА — о возвращении Помазуна: в таком возрасте нельзя садиться на лавку

Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о вратаре армейцев Илье Помазуне, который сейчас выступает в аренде в «Урале».
«Какие-то советы давать клубам и Илье я не буду, это исключительно их дело, но хочется сказать главное – Помазуну просто необходимо играть. В таком возрасте нельзя снова садиться на лавку. Он уже полностью сформированный вратарь, и вратарь неплохой. Когда нет игровой практики, то идёт застой и нет никакого развития. Может, клубы договорятся и продлят аренду ещё на год, но здесь нужно уже спрашивать об этом варианте непосредственно руководителей ЦСКА и «Урала», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Напомним, после 28-го тура РПЛ ЦСКА расположился на второй строчке, имея в активе 54 очка. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт на одно очко.
- 23 мая 2023
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