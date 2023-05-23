«Сельта» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 23 мая, пройдёт матч в рамках 36-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона». Команды будут играть на стадионе «Балаидос» в городе Виго. Главным арбитром встречи назначен Антонио Лаос. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Сельта»: Вильяр, Мальо, Айду, Унай, Галан, Тапиа, Вейга, Оскар, Перес, Ларсен, Родригес.
«Жирона»: Гассанига, Бернардо, Мигель, Арнау, Стуани, Цыганков, Фернандес, Ромеу, Ян Коуту, Санти Буэно, Иван Мартин.
Напомним, после 35-го тура чемпионата Испании «Сельта» расположилась в турнирной таблице на 15-й строчке, имея в активе 39 очков. До зоны вылета команду отделяют четыре очка.
«Жирона» занимает восьмую строчку в таблице, набрав 48 очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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