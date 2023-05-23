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Канчельскис: за поведение в дерби Соболева нужно наказывать суммой с большими нулями

Канчельскис: за поведение в дерби Соболева нужно наказывать суммой с большими нулями
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублём. Мне кажется, его пожалеют, так как уже концовка чемпионата — до дисквалификации на следующий сезон не дойдёт. Соболеву надо забивать голы, а не проявлять себя таким образом. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повёл себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины.

Но Соболев признал свою ошибку и принёс извинения. Однако эмоции нужно сдерживать. Интересно, какой будет вердикт КДК и штраф. А ведь ещё и «Спартак» должен назначить ему штраф. За такое поведение нужно наказывать по максимуму — суммой с большими нулями. Иначе он пропустит несколько матчей, а зарплата всё равно придёт», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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