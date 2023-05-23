«Никто — это ты, а мы чемпионы». Кокорин ответил болельщику, критиковавшему «Арис»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил в комментариях в социальной сети болельщику, раскритиковавшему клуб.

Пользователь обратился к Кокорину, сравнив «Арис» на Кипре с «безродной собакой», и заявил, что «когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы — никто».

«Никто — это ты, а мы чемпионы», — ответил Кокорин.

«Арис» досрочно завоевал чемпионский титул на Кипре, впервые в своей истории выиграв золото. В следующем сезоне клуб из Лимасола выступит в квалификации Лиги чемпионов. «Арис» стал недосягаем для конкурентов после того, как 21 мая АПОЭЛ на выезде уступил «Аполлону» со счётом 2:3. Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», был признан лучшим игроком сезона чемпионата Кипра.