«Никто — это ты, а мы чемпионы». Кокорин ответил болельщику, критиковавшему «Арис»
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил в комментариях в социальной сети болельщику, раскритиковавшему клуб.
Пользователь обратился к Кокорину, сравнив «Арис» на Кипре с «безродной собакой», и заявил, что «когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы — никто».
«Никто — это ты, а мы чемпионы», — ответил Кокорин.
«Арис» досрочно завоевал чемпионский титул на Кипре, впервые в своей истории выиграв золото. В следующем сезоне клуб из Лимасола выступит в квалификации Лиги чемпионов. «Арис» стал недосягаем для конкурентов после того, как 21 мая АПОЭЛ на выезде уступил «Аполлону» со счётом 2:3. Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», был признан лучшим игроком сезона чемпионата Кипра.
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