Олег Кожемякин: отлично работается с Жозепом Клотетом. Мне нравятся его идеи

Российский защитник московского «Торпедо» Олег Кожемякин прокомментировал результат матча в рамках 28-го тура с московским «Динамо» (0:3).
«Был порыв эмоций. Болельщики высказали недовольство, я пытался свои мысли донести. Человек в порыве гнева, ярости не умолкал. Говорил нелицеприятные вещи. Я хотел донести свою позицию. Человек сказал, что никто не бился. Я попросил, давайте пройдёмся по личностям, он замолчал — вот и всё.
«Торпедо» как клуб недооценён. Организация на высшем уровне. Надеюсь, клуб будет только процветать. Те люди, которые сейчас работают в клубе, воплотят свои идеи, и клуб будет в конкурентоспособной среде среди московских клубов. Отлично работается с главным тренером. Мне нравятся его идеи, тренировочный процесс, требования», — приводит слова Кожемякина «РБ Спорт».
- 23 мая 2023
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