Шалимов: моя дочь увидела момент с Соболевым и расхохоталась, удаление — перебор явный

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Соболев чудной парень, — что хоть сказать жестом хотел? Но удалили, говорят, за непристойный жест. У меня вопрос — если бы перед игрой у игроков спросили трактовку этого жеста, все бы сказали, что это жёлтая, а не красная. На основе каких критериев арбитры определяют непристойность жеста? Жестов показывают много, но кто и как это трактует?

На мой взгляд, не надо из-за этой глупости игрока ломать игру. Начинают сейчас говорить о том, что смотрят дети. У меня дочь 12 лет, когда увидела момент, расхохоталась, назвала Соболева дурачком и убежала по своим делам. Если мы считаем, что дети учатся жизни по жестам футболистов, просматривая матчи, то глубоко ошибаемся. Я, конечно, против этого жеста — чушь какая-то. Но современные дети просто поржут над этим жестом и пойдут по своим делам. Достаточно способов, когда они могут научиться плохим вещам — давайте про эти способы поговорим и закроем их, а не начнём удалять футболистов. А то у нас представления, что дети, увидев это, отвернулись, закрыли руками глаза и спросили: «Да что же это такое?» Бред какой-то.

У нас слишком много трактовок в правилах — руки и естественные положения, наступы…. Теперь пошли трактовки жестов. На поле люди ломают друг другу ноги и орут друг на друга. Это жестокий спорт, где нет друзей на поле.

И вот теперь под эту историю попал ещё и Роша, который стал показывать, что показал Соболев. Что Роша хотел сказать арбитру, как он понял этот жест? Почему за это полагается красная? Правила должны быть правилами, в которых все чётко. Тут чёткости я не вижу.

Потому что игроки сами не понимают, что они вообще-то показывают. Насмотрелись матчей и фильмов заграничных и тянут в наш чемпионат. Жест считается оскорбительным, но не в России — это пришло из Италии.

Показал жест — Роша чуть не умер от жеста Соболева. Моё мнение — дай обоим по жёлтой, чтобы успокоились, и продолжайте матч, не ломайте игру. Понятно, что жест Соболева дурость какая-то, не надо всё это, но удаление — перебор явный. Если есть реестр жестов, покажите их перед сезоном», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».