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Шалимов: «Ростов» не просто устал, а выдохся, исчерпан весь внутренний ресурс

Шалимов: «Ростов» не просто устал, а выдохся, исчерпан весь внутренний ресурс
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о поражении «Ростова» в гостевом матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Ростов» проиграл третью игру подряд, но в этом матче не было Комличенко и Осипенко, это два лидера. Плюс, думаю, в голове всё равно сидит — что при таких сложностях с логистикой, при таком молодом составе даже попадание в пятёрку очень хороший результат. Сейчас очень много похвал по «Краснодару», но там состав более сильный, а по итогу может оказаться, что краснодарцы займут место ниже ростовчан.

«Ростов» не просто устал, а выдохся — об этом говорят и тактические ошибки в обороне, исчерпан весь внутренний ресурс. Мастерства у молодёжи не так много, а когда нет ресурса по физике, идут ошибки. Всё ожидаемо, потому что по составу это точно не команда первой пятёрки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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