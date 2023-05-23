«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ
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Воронежский «Факел» получил лицензию РФС-1 на сезон-2023/2024, позволяющую выступать на уровне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
О получении лицензии стало известно по итогам заседания соответствующей комиссии Российского футбольного союза.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков в 28 турах. У «Крыльев Советов», идущих 12-ми, 29 очков. Если воронежцы останутся на 13-м месте в конце сезона, то сыграют стыковые матчи с четвёртой командой Мелбет Первой лиги за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Вылет напрямую клубу не грозит. В оставшихся матчах чемпионата России «Факел» сыграет с «Крыльями» и с «Зенитом».
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