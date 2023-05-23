«Сельта» сыграла вничью с «Жироной» в матче Ла Лиги

Сегодня, 23 мая, на стадионе «Балаидос» в городе Виго состоялся матч 36-го тура Ла Лиги. Встречались «Сельта» и «Жирона». Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал ничью со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 34-й минуте: отличился Карлес Сайоль с передачи Хавьера Галана. Гости сравнялись с хозяевами на 59-й минуте, с пенальти точным ударом отметился Кристиан Стуани.
«Сельта» в турнирной таблице Ла Лиги располагается на 14-й строчке, имея в активе 40 очков. У команды в чемпионате остались матчи с «Кадисом» (в гостях) и «Барселоной» (дома).
«Жирона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает восьмую строчку, набрав 49 очков. У команды остались игры с «Бетисом» (дома) и «Осасуной» (в гостях).
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 23 мая 2023
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:41