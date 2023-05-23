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«Сельта» сыграла вничью с «Жироной» в матче Ла Лиги

«Сельта» сыграла вничью с «Жироной» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 23 мая, на стадионе «Балаидос» в городе Виго состоялся матч 36-го тура Ла Лиги. Встречались «Сельта» и «Жирона». Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте: отличился Карлес Сайоль с передачи Хавьера Галана. Гости сравнялись с хозяевами на 59-й минуте, с пенальти точным ударом отметился Кристиан Стуани.

«Сельта» в турнирной таблице Ла Лиги располагается на 14-й строчке, имея в активе 40 очков. У команды в чемпионате остались матчи с «Кадисом» (в гостях) и «Барселоной» (дома).

«Жирона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает восьмую строчку, набрав 49 очков. У команды остались игры с «Бетисом» (дома) и «Осасуной» (в гостях).

Испания - Примера. 36-й тур
23 мая 2023, вторник. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Сайоль – 42'   1:1 Стуани – 59'

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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