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Юрий Гаврилов: в «Зените» неквалифицированные игроки, они допускают много ошибок

Юрий Гаврилов: в «Зените» неквалифицированные игроки, они допускают много ошибок
Юрий Гаврилов
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, у нас нет как такового футбола, я поэтому чаще всего наш чемпионат не смотрю. Вне зависимости от того, кто играет. Хоть «Спартак», хоть ЦСКА, хоть «Зенит». Кстати, «Зенит» тоже невыразительно проводит свои игры. Если разбираться по большому счёту, в «Зените» сейчас играют неквалифицированные игроки, которые допускают очень много ошибок. Сами «привозят» себе мячи и теряют из-за этого очки. Если начнёте разбирать, как им забивали голы, то сами всё поймёте», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после победы в РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд.

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