Джикия: драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — это надо сохранить

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, нужно ли смягчить Дисциплинарный регламент РФС после драки в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом» и жеста нападающего красно-белых Александра Соболева в сторону защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

«Зачем? Чтобы многие позволяли себе такие выходки? Разве это было красиво? Каждый третий тур будут драться. Медиалига — неофициальный турнир. Давайте не путать профессиональный спорт, а футбол сегодня один из самых больших видов спорта, с чем-то другим. Драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — эти правила писали сто лет назад, это надо сохранить», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на третьей строчке, имея в активе 53 очка. До второго места, на котором находится московский ЦСКА, красно-белым не хватает одного очка.