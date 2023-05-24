Джикия: драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — это надо сохранить

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, нужно ли смягчить Дисциплинарный регламент РФС после драки в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом» и жеста нападающего красно-белых Александра Соболева в сторону защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.
«Зачем? Чтобы многие позволяли себе такие выходки? Разве это было красиво? Каждый третий тур будут драться. Медиалига — неофициальный турнир. Давайте не путать профессиональный спорт, а футбол сегодня один из самых больших видов спорта, с чем-то другим. Драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — эти правила писали сто лет назад, это надо сохранить», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на третьей строчке, имея в активе 53 очка. До второго места, на котором находится московский ЦСКА, красно-белым не хватает одного очка.
- 24 мая 2023
-
01:56
-
01:47
-
01:40
-
00:53
-
00:49
-
00:48
-
00:44
-
00:37
-
00:34
-
00:30
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 23 мая 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:23
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:36