«Вальядолид» — «Барселона»: Левандовски отыграл один мяч

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Продолжается матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» принимает «Барселону». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «Вальядолида».

На второй минуте Андреас Кристенсен срезал мяч в свои ворота. На 23-й минуте Кайл Ларин реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. На 74-й минуте Гонсало Плата сделал счёт разгромным. На 85-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч.

Матч команд в первом круге завершился разгромной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Голами в составе сине-гранатовых отметились Левандовски (дубль), Педри и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 35 матчах. «Барселона», обеспечившая себе чемпионский титул, находится на первом месте с 85 очками.