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«Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче Ла Лиги

«Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» принимал «Барселону» на стадионе «Хосе Соррилья». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На второй минуте Андреас Кристенсен срезал мяч в свои ворота.

Кристенсен забивает в свои ворота:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 23-й минуте Кайл Ларин реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Ларин удваивает разницу.

На 74-й минуте Гонсало Плата сделал счёт разгромным. На 84-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе титул. «Вальядолид» находится на 17-м месте с 38 очками и опережает идущий в зоне вылета и сыгравший на один матч меньше «Эспаньол» на три очка.

Испания - Примера. 36-й тур
23 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Кристенсен – 2'   2:0 Ларин – 22'   3:0 Плата – 73'   3:1 Левандовски – 84'
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