«Барселона» проиграла «Вальядолиду» в матче Ла Лиги

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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» принимал «Барселону» на стадионе «Хосе Соррилья». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На второй минуте Андреас Кристенсен срезал мяч в свои ворота.

Кристенсен забивает в свои ворота:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 23-й минуте Кайл Ларин реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Ларин удваивает разницу.

На 74-й минуте Гонсало Плата сделал счёт разгромным. На 84-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе титул. «Вальядолид» находится на 17-м месте с 38 очками и опережает идущий в зоне вылета и сыгравший на один матч меньше «Эспаньол» на три очка.