Президент «Реала» Перес призвал провести реформы в судействе в испанском футболе

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о расистском скандале с участием нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Я хочу объявить, что «Реал» Мадрид больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков.

Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас», – приводит слова Переса журналист Аранчи Родригес.

Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Добавим, что по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.