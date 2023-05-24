Кассано: «Интер» должен уволить Индзаги даже в случае победы в Лиге чемпионов

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал выступление «Интера» в Серии А и призвал уволить главного тренера команды Симоне Индзаги.

«В «Интере» происходит какой-то бред. Клуб отдаёт должное Индзаги за выход в финал Лиги чемпионов, но игнорирует катастрофу в чемпионате. Команда проиграла один из трёх турниров катастрофическим образом. Нельзя так выступать.

Все хвалят «Интер» за выход в финал ЛЧ, но я рассказываю своим друзьям, как именно он туда попал. А в Италии он на 20 очков отстаёт от «Наполи». Это безумие. Команда смыла в унитаз скудетто в прошлом году, позволив победить творящему чудеса «Милану». А в этом году всё ещё хуже. Если ты выбываешь из борьбы за 3-4 тура до конца, то ладно, можно сказать, что ты боролся. Но «Интер» уже пять месяцев не участвует в гонке. Для меня как для болельщика «Интера» это позор.

Маротте стоило бы начать немного разбираться в футболе, прежде чем говорить, что Индзаги остаётся на 100%. Маротта и футбол – это чёрное и белое, ничего общего. Он раздаёт интервью, снимается в фильмах, он ничем полезным в «Интере» не занимается, только пиаром.

«Интер» не имеет права проигрывать 12 матчей в Серии А и проводить дерьмовый чемпионат. Индзаги, несмотря на выход в финал ЛЧ, я бы уволил. В ЛЧ у него был достаточно простой путь. Давайте скрестим пальцы в надежде на победу, но даже в этом случае я бы поменял тренера. «Интер» должен смело играть в матчах с «Эмполи», «Витербезе» и «Бенфикой». Поэтому Индзаги даже в случае победы должен быть уволен.

Дорогой Маротта, займись этим, а не съёмками в кино», – приводит слова Кассано L’Interista со ссылкой на эфир Bobo TV.