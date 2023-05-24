Криштиану Роналду: лига Саудовской Аравии станет одной из пяти лучших лиг мира
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.
«Лига Саудовской Аравии становится всё сильнее, в следующем году она будет ещё лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – cказал Роналду в послематчевом интервью.
Напомним, вчера, 23 мая, завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Шабаб». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Криштиану Роналду установил итоговый счёт в матче, забив третий гол своей команды.
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