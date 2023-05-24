Криштиану Роналду поделился эмоциями от камбэка «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал итог матча с «Аль-Шабабом».

«Я счастлив. Команда провела прекрасный матч. Отыграться после 0:2 очень и очень тяжело, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны», – cказал Роналду в послематчевом интервью.

Напомним, вчера, 23 мая, завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Шабаб». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Криштиану Роналду установил итоговый счёт в матче, забив третий гол своей команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 28 матчах. «Аль-Шабаб» находится на третьем месте с 53 очками. Лидирует «Аль-Иттихад» с 66 баллами.

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