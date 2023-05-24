«Барселона» впервые в сезоне потерпела два поражения подряд в чемпионате Испании

Впервые в сезоне – 2022/2023 «Барселона» проиграла два матча подряд в чемпионате Испании, уступив «Вальядолиду» со счётом 1:3 в гостевом матче 36-го тура. Ранее сине-гранатовые дома проиграли «Реалу Сосьедад» (1:2). Два поражения «Барселона» потерпела вслед за гостевой победой над «Эспаньолом» (4:2), которая гарантировала клубу чемпионский титул.

При этом в последних двух матчах каталонский клуб пропустил пять голов — столько же, сколько в девяти предыдущих матчах в чемпионате.

Всего в Ла лиге каталонцы потерпели пять поражений в сезоне – 2022/2023. Помимо «Вальядолида» и «Реал Сосьедада» они проиграли по разу «Реалу», «Альмерии» и «Райо Вальекано».

Если учитывать все турниры, «Барселона» однажды уже проиграла два матча подряд в нынешнем сезоне. В феврале каталонцы уступили в гостях «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2), а через три дня уступили на чужом поле «Альмерии» в чемпионате Испании (0:1).

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