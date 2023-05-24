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Il Matino: Лучано Спаллетти возьмёт перерыв в работе на один сезон после ухода из «Наполи»

Il Matino: Лучано Спаллетти возьмёт перерыв в работе на один сезон после ухода из «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет неаполитанский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Il Matino, после ухода из «Наполи» Спаллетти сделает перерыв на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой. Итальянский специалист считает, что нет лучшего способа уйти, чем сейчас, поскольку его предупредили о возможности ухода ключевых игроков. Он считает, что ему нужен перерыв, и после отпуска он собирается принять новый вызов.

Ранее появлялась информация, что у 64-летнего итальянского специалиста испортились отношения с владельцем клуба. Ранее контракт со Спаллетти автоматически был продлён до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, однако Лучано настроен на уход из клуба.

В этом сезоне «Наполи» под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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