Il Matino: Лучано Спаллетти возьмёт перерыв в работе на один сезон после ухода из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет неаполитанский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Il Matino, после ухода из «Наполи» Спаллетти сделает перерыв на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой. Итальянский специалист считает, что нет лучшего способа уйти, чем сейчас, поскольку его предупредили о возможности ухода ключевых игроков. Он считает, что ему нужен перерыв, и после отпуска он собирается принять новый вызов.

Ранее появлялась информация, что у 64-летнего итальянского специалиста испортились отношения с владельцем клуба. Ранее контракт со Спаллетти автоматически был продлён до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, однако Лучано настроен на уход из клуба.

В этом сезоне «Наполи» под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

Десятки тысяч фанатов «Наполи» празднуют гол на арене в Неаполе: