Леонид Туфрин: Дзюба по сравнению с Соболевым — ангел. Тот просто дурак

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил скандалы вокруг нападающих Артёма Дзюбы и Александра Соболева.
«Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел. Дзюба, тем не менее, — медийный, далеко не глупый. А Соболев — просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Его же не зря дельфином прозвали: постоянно падает, кричит, ведет себя как быдло. Люди смотрят по телевизору, люди смотрят на стадионе – дети, женщины. Ну это кошмар, оскорбление не только соперника из ЦСКА, но и всех, кто смотрит футбол. Я думаю, Соболев заслуживает самого строгого наказания.
Я почему и говорю, что вся недозволенность, что создана для него в «Спартаке», она и проявилась. Сам по себе Соболев – недалёкий человек, мягко говоря. Бывает, кто-то кого-то ударил на поле, снёс, полезут ребята потолкаться. Но, чтобы такое вытворить, я думаю, никто из игроков РПЛ на такое просто не способен. Это крайняя форма хамства. Я такого никогда не видел», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
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