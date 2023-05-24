Английский журналист: думаю, такого шанса перейти в «Челси» у Захаряна больше не будет

Английский журналист Низар Кинселла, специализирующийся на «Челси», рассказал о нынешней ситуации в клубе и перспективах перехода в лондонский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Остаётся ли хоть какая-то возможность, что Захарян всё-таки окажется в «Челси»? Не уверен, но думаю, что такого шанса у Захаряна больше не будет. «Челси» потратил очень много денег на трансферы, в команду пришли молодые игроки, в том числе и на позиции, где мог сыграть Захарян. Кроме того, он теперь на год старше. Захаряна ведь хотели взять на перспективу, чтобы он сначала играл за вторую команду или отправился в аренду. Я бы сильно удивился, если бы «Челси» сейчас предпринял ещё одну попытку подписать Захаряна. В данной ситуации я посоветовал бы ему попробовать сначала свои силы в другой лиге», — приводит слова Кинселлы Metaratings.

Напомним, «Челси» интересовался 19-летним российским полузащитником «Динамо» летом 2022 года.

Захарян является воспитанником академии Коноплёва, а в структуре «Динамо» пребывает с 2017 года. За основную команду хавбек выступает с 2021 года. На его счету 82 матча, 17 голов и 22 результативных передачи. Портал Transfermartk оценивает рыночную стоимость игрока в € 15 млн.