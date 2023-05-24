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Хави раскритиковал решение федерации футбола Испании отменить удаление Винисиуса

Хави раскритиковал решение федерации футбола Испании отменить удаление Винисиуса
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Главный тренер «Барселоны» Хави отрегулировал на решение федерации футбола Испании отменить красную карточку, полученную бразильским нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче с «Валенсией».

«Акты расизма и оскорблений должны подвергаться наказанию, но удаление не имеет к этому никакого отношения. Со стороны Винисиуса было действие, которое произошло на поле», — приводит слова Хави COPE.

Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Также бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время и был удалён. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

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