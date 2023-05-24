Кузьмичёв: не удивился бы приглашению Слуцкого в «Сочи»

Футбольный функционер, бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил варианты продолжения карьеры для известного тренера Леонида Слуцкого.

«Трудно сказать какой именно команде Слуцкий бы сейчас пригодился. Надо обратить внимание на команды, которые заходят в РПЛ, они могут рассмотреть вариант со Слуцким. Может ли «Рубин» снова пригласить Слуцкого? Они все-таки пригласили тренера, у которого есть опыт в Премьер-лиге. Думаю, да, нет оснований им рассматривать кого-то. Рахимов решил задачу с выходом в РПЛ, поэтому его не уберут.

Слуцкий в «Сочи»? Я бы этому не удивился, потому что в этом сезоне руководство клуба быстро меняет тренерский штаб. Насколько я знаю, с Дмитрием Хохловым подписан полноценный контракт, который предполагает работу в следующем сезоне. С учетом того, что у руководителей не хватает терпения допускаю вариант приглашения Слуцкого в «Сочи», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.