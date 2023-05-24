Бояринцев дал прогноз на финиш сезона РПЛ: «Спартак» станет вторым, ЦСКА — третьим

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев дал прогноз на исход борьбы за серебряные медали в Российской премьер-лиге. После 28 туров на второй строчке располагается ЦСКА (54 очка), на третьей — «Спартак» (53), далее следуют «Ростов» (50) и «Ахмат» (49).

«В оставшихся двух матчах «Спартак» наберет 6 очков. ЦСКА споткнётся в матче с «Краснодаром» на выезде. Мой прогноз — «Спартак» станет вторым, а ЦСКА займет третье место. Красно-белые должны одолеть «Крылья» и «Пари НН». У ЦСКА график сложнее. «Ростов» находится не в самом лучше состоянии, поэтому вряд ли он включится в борьбу за тройку», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

В 29-м туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 27 мая, а «Спартак» 28 мая дома примет «Пари Нижний Новгород».