Максим Ненахов: «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали
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Российский защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался об игре своей команды.
«Мы сейчас идём от игры к игре и в каждом матче боремся за победу. Думаю, что «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали, а, может быть, и за чемпионство. Не хочется загадывать, но верим в это.
Моей основной задачей было пробиться в основной состав «Локомотива». Я это сделал, сейчас стабильно играю в старте, поэтому свою личную цель я выполнил», – приводит слова Ненахова Metaratings.
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» «Локомотив» победил со счётом 1:0.Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, отличившийся на 87-й минуте матча. В роли его ассистента выступил Вадим Раков.
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