Английский журналист: в «Челси» верят, что Мудрик может вырасти в топ-футболиста

Английский журналист Evening Standard Низар Кинселла, специализирующийся на «Челси», рассказал об украинском вингере команды Михаиле Мудрике.

«Ему пришлось нелегко. Но отчасти это не стало сюрпризом для меня и множества других людей, которые следят за «Челси». Достаточно посмотреть, сколько матчей он провёл во взрослом футболе, на высоком уровне. Этот переход стал для Мудрика слишком большим шагом вперёд, тем более что он оказался в кризисном клубе – это лишь усугубило ситуацию. При этом в клубе рассчитывают на Мудрика и верят, что он может вырасти в топ-футболиста.

На мой взгляд, этот трансфер не является ошибкой для «Челси». Мудрику просто нужно чуть больше времени, ведь ему, кроме всего прочего, также мешают разговоры о сумме его перехода. Но не его вина, что «Челси» купил его за такие большие деньги. О потенциале Мудрика говорит и то, что его очень хотел подписать «Арсенал», не стоит об этом забывать. Надеюсь, что следующим тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино, который сможет раскрыть возможности Мудрика и других молодых футболистов», – приводит слова Кинселлы Metaratings.