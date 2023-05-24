Роман Шишкин: я знаю Соболева, он нормальный человек, и такие поступки ему несвойственны

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал своё мнение об инциденте, связанным с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым, произошедшим на минувших выходных в матче против ЦСКА.

«Да, все обсуждают не саму игру, а эти красные карточки. И это обидно. Хотя не сказать про них тоже невозможно. Я знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны. Ни на поле, ни вне его. Роша действительно против него хорошо действовал, выиграл много единоборств, но это не повод так себя вести. Соболев – нападающий сборной России, ключевой нападающий «Спартака». Мой совет ему – поработать над этой историей. Уже не первый матч мы видим, когда эмоции зашкаливают. В том же кубковом матче с «Зенитом» была драка, в которой он участвовал… У него хорошо складывается карьера, не хотелось бы, чтобы после ее окончания все вспоминали вот такие негативные моменты, а не то, как он проявлял себя на футбольном поле», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт»