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Силкин: Если Малком, Клаудиньо и Вендел уйдут из «Зенита», другим клубам будет полегче

Силкин: Если Малком, Клаудиньо и Вендел уйдут из «Зенита», другим клубам будет полегче
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Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал отъезд бразильских легионеров «Зенита» в отпуск, а также обсудил их возможный уход из команды.

«Стоит ли обижаться российским игрокам на двойные стандарты? Наоборот, сейчас будет место в составе. Им чего обижаться? Наоборот, были бы бразильцы, россияне бы глухо сидели на скамейке. А так есть возможность поиграть. Я бы на месте тренера «Зенита» тоже пошёл на такой шаг. Ребята старались, выполнили свою задачу — стали чемпионами. Почему их не отпустить?

Если Малком, Клаудиньо и Вендел уйдут из клуба — придёт ли конец гегемонии «Зенита»? Это зависит от того, в каком состоянии будут другие команды. «Зенит» укомплектован достаточно хорошими игроками. Немного всё подравняется. Кто продержится более долгое время на пике, то и будет фаворитом. Конечно, другим клубам будет полегче, если эти бразильцы «Зенита» уйдут», — приводит слова Силкина («РБ Спорт»).

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